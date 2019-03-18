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برلمان

حزب المؤتمر السوداني: أفريقيا تمتلك موارد ذاتية تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:15 م
الملتقى العربى الأفريقى
الملتقى العربى الأفريقى
القسم السياسي
قال طارق عبد السلام، القيادي بحزب المؤتمر السوداني: إن وجود تكامل بين الدول العربية والأفريقية، يحطم الصعوبات وتتلاشى أمامه التنقل ورؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يجعل من الدول العربية والأفريقية في مقدمة الدول.

وأضاف "عبد السلام"، خلال الجلسة الثانية من الصالون السياسيي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدت بعنوان "السياسية المصرية في البعد العربي ..تحديات وآفاق"، أن الدول العربية والأفريقية في حاجة إلى مزيد من التعاون في علاقاتها الاقتصادية.

وأكد، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، أن الدول العربية والأفريقية تمتلك مقومات زراعية وذاتية تجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المنطقة.

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