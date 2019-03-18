يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

كشفت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن كارثة جديدة ضربت شركة فيسبوك المشغلة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال الأسهم .



وشهدت أسهم فيسبوك أسوأ يوم في السنة يوم الاثنين ، حيث أغلقت أسهم فيسبوك على انخفاض بنسبة 3.3 في المائة ، في تمددٍ لخسائر الأسبوع الماضي وذلك بعد أن فقدت الشركة كبير موظفيها، كريس كوكس ، الأسبوع الماضي.



وخفض المحللون في نيدهام القيمة المتوقعة لأسهم فيسبوك بسبب القلق المتزايد من أن يقوم المزيد من كبار المديرين التنفيذيين في فيسبوك بالسير على خطى كوكس وكريس دانيلز، الرئيس الإداري لواتساب، الذي استقال أيضًا.



ويعد كوكس، أحد أوائل موظفي فيسبوك ومن الشخصيات المطلعة التي يطلق عليها " قلب وروح الشركة "، وغادر كوكس منصبه بعد قرار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ومالكها مارك زوكربيرج بتحويل تركيز الشركة نحو المراسلة الخاصة بدلًا من النشرات المفتوحة في خدمة الاخبار.



وانخفض سهم فيسبوك 2.5 في المائة يوم الجمعة الماضي، وبانخفاضه الأخير يكون قد انخفض أكثر من 13.3 في المائة خلال عام.



ويمكن أن يؤدي تحرك مارك زوكربيرج في فيسبوك نحو الاعتماد على التواصل والتراسل الخاص إلى قلق المستثمرين أيضًا بشأن الطريقة التي ستعمل بها منتجات الإعلانات المستهدفة إذا لم ينشر المستخدمون علنًا.



وقال زوكربيرج إن شركة فيسبوك لا تزال تفكر في طرق لتوفير منصات للإعلان، وذكر زوكربيرج أيضًا أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لدمج تطوير تقنيات المراسلة المختلفة مثل واتساب و انستجرام في نظام فيسبوك.



وفي الأسبوع الماضي أيضًا ، واجه موقع Facebook انتقادات لانتشار مقاطع الفيديو التي تظهر إطلاق النار على مسجد في نيوزيلندا .



وتم إطلاق التصوير في البداية من خلال ميزة Facebook المباشرة ، وانتشرت نسخ من الفيديو عبر الشبكة الاجتماعية من مستخدمين آخرين.



وقالت شركة Facebook إن مقاطع الفيديو التي تم إطلاقها تم تحميلها 1.5 مليون مرة ، ولكن تمت إزالة معظمها قبل أن يتم نشرها.

