من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، تقريرًا عن تأثير الألعاب الإلكترونية الخطير على الأطفال.





ورصد التقرير آراء الآباء حول إدمان أولادهم لهذه الألعاب الإلكترونية العنيفة، وقالت إحدى الأمهات: "هذه الألعاب تغذى العدوانية لدى الأطفال".





من جانبه، قال مواطن: "الألعاب الإلكترونية تشجع على العنف لدى الأطفال ونلاحظ ذلك من خلال تصرفاتهم داخل المنزل، وابنى يقضى 10 ساعات يوميًا أمام الألعاب الإلكترونية".





وأضافت إحدى الأمهات: "أنا عندى ابنى يلعب بابجى ولا يشرب سجاير".





وأشارت تقارير أجنبية إلى أن إرهابى نيوزيلندا، والمتسبب فى قتل 51 مسلمًا داخل مسجد، نفذ هذه العملية الإرهابية على طريقة اللعبة الشهيرة "بابجى"، ليستمر خطر الألعاب الإلكترونية من "الحوت الأزرق" إلى "بابجى" الخطر الإلكترونى لا ينتهى.