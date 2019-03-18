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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 18-3-2018

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:44 م
لاعبوا الأهلي خلال
لاعبوا الأهلي خلال المران
محمد رشاد
شهد اليوم الاثنين 18 - 3 - 2019، العديد من الأخبار الهامة داخل النادي الأهلي، أبرزها ، اكتساح سيدات فريق الطائرة لمنافسه يو اس اف ايه البوركيني في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال .

الجزيرة بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي في مباراة مثيرة.

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الجزيرة بطلًا لكأس مصر، بعدما تفوق على منافسه الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 80-79، مساء اليوم الاثنين.

سيدات طائرة الأهلي يكتسح يو اس اف ايه البوركيني في بطولة أفريقيا.

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ثان انتصار له بالبطولة الأفريقية ، حيث فاز على يو اس اف ايه البوركيني بثلاث أشواط نظيفة.

الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.. الخميس

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا الواحدة ظهر الخميس بمقر النادي بالجزيرة بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

الأهلي يستضيف بطولة كأس مصر لناشئي الغطس.

يستعد فريق الناشئين للغطس بالنادي الأهلي، لبطولة كأس مصر التي تقام أيام الخميس والجمعة والسبت، بفرع النادي بمدينة نصر، بمشاركة العديد من الفرق المميزة في اللعبة.

الأهلي يرفع درجة الطوارئ استعدادًا لبطولة كأس مصر للسباحة.

كثفت فرق السباحة بالنادي الأهلي، من استعداداتها لبطولة كأس مصر التي تنطلق الأسبوع المقبل في جميع المراحل العمرية، وأعلنت الأجهزة الفنية حالة الطوارئ القصوى استعدادا للبطولة، والتي تشهد منافسات ساخنة بين جميع الفريق المشاركة، ورغبة قوية في الوصول إلى تحقيق أكبر عدد من الميداليات والأرقام الجديدة على المستوى الفردي والجماعي.

لاسارتي يتسلم تقرير الغائبين عن معسكر الإسكندرية

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات والتي حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

لاسارتي يجتمع مع جهازه الأربعاء المقبل لوضع برنامج مباراة القمة

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري العام.

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