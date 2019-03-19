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رياضة

حازم إمام عن قميص المنتخب الجديد: معرفش ليه بنجيب في نفسنا أجوان.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:16 ص
قميص منتخب مصر
قميص منتخب مصر
محمد رشاد
أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من عدم صدور بيان يوضح تفاصيل اختيار قميص منتخب مصر الجديد والذي تم الكشف عنه امس الاثنين.

وقال الثعلب الصغير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تواصلت مع أحمد مجاهد وتساءلت عن عدم إصدار بيان يوضح تفاصيل اختيار التصميم الجديد لقميص منتخب مصر، أعتقد أن إدارة الإعلام ستصدر البيان خلال ساعات"، مواصلًا: "معرفش ليه بنجيب إجوان في نفسنا".

وأوضح أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نجح في إنهاء الاتفاق- بعلاقاته- مع شركة الملابس الحالية، موضحًا أن الجبلاية لم يكن لديها رفاهية الاختيار، وتم الاتفاق على أن تمنح الشركة، اتحاد الكرة، التيشيرتات الموجودة بهذا التصميم خاصة وأن الاخير يحتاج الى كميات كبيرة للمنتخبات المختلفة بسبب ضيق الوقت.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة بداية من العام 2020 سيتسلم تصميمًا جديدًا لقميص منتخب مصر مثل بقية منتخبات العالم بشكل مختلف ويعبر عن الكرة المصرية.

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