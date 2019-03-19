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مرأة

مُعمر يكشف عن 5 أطعمة تبقيه شابا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:02 ص
رجل يبلغ من العمر
رجل يبلغ من العمر 114 عامًا يكشف عن 5 أطعمة أبقاه شابًا
أسماء عبد الحفيظ
الكل يريد أن يبقى صغيرا، لكن لسوء الحظ، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة، إذ يصل الكثير من الناس إلى الشيخوخة وهم يتعاملون مع عدد لا يحصى من قضايا الصحة البدنية والعقلية، ومع ذلك، يبدو أن رجلًا عاش إلى 114 عاما يعرف سرًا لحياة طويلة وصحية.

موقع " power of positivity " كشف عن 5 أطعمة تبقي الإنسان صغيرًا، حال تناولها بانتظام، آخذة أسمائها وتجربتها من برناندو لابالو الذي ولد عام 1901، وعاش حياته الطويلة معتمدا على عادات أكل الصحية. حيث قال: "يسألني الناس ماذا تفعل لتبقى شابا". "أقول ،" حسنًا لقد سمعت القول القديم ، أنت ما تأكله ".

بالطبع ، حرص على تضمين الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات في نظامه الغذائي. ومع ذلك ، قام بتسمية 5 أطعمة رئيسية عندما تحدث عما سمح له بمثل هذه الحياة الطويلة.

1. القرفة
استخدمت القرفة لآلاف السنين للأغراض الطبية. ومع ذلك ، فقد أظهر بحث جديد فوائدها الصحية العديدة : فهي يمكن أن تحسن أعراض داء السكري من النوع 2، وتوازن السكر في المخ ، وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم ، واقلل الالتهاب ، وأكثر من ذلك بكثير.

2. الشوكولاته
ثبت أن الشوكولاتة الداكنة تعمل على تحسين الأداء الإدراكي ، وخفض التوتر ، وتعزيز صحة القلب ، وخفض ضغط الدم والكوليسترول ، وأكثر من ذلك بكثير. كما أنه غني بالحديد والنحاس والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والفلافانول.

3. الثوم
يعد الثوم من مضادات الأكسدة القوية وقد ثبت أنه يقاوم الأمراض المعرفية مثل الخرف والزهايمر ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ومكافحة السرطان ، وعلاج مرض السكري ، وخفض ضغط الدم ، وأكثر من ذلك.

4. العسل
يستخدم العسل كعامل علاج طبيعي لأكثر من 5 آلاف عام.إذ يمكن استخدامه لعلاج نزلات البرد الشائعة ، وتضميد الجراح ، وتعزيز المناعة ، وتحسين صحة الأمعاء والهضم ، وهي مصدر رائع لمضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ، إنه علاج مضاد للجراثيم والفطريات.

5. زيت الزيتون
زيت الزيتون البكر الممتاز هو واحد من أصح الأطعمة على هذا الكوكب. أنه يحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية التي تساعد على الحفاظ على أدمغتنا وقلوبنا بسلاسة ، قد يقلل زيت الزيتون أيضًا من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والسرطان بسبب المحتوى العالي للدهون ، يمكن أن يساعد في الحماية من اضطرابات المزاج والاكتئاب .

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