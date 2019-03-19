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أخبار العالم

حريق يلتهم محطة بتروكيماويات في مدينة هيوستن الأمريكية.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:59 ص
المصنع
المصنع
أحمد قاسم
دعت سلطات مدينة هيوستن بولاية بتكساس الأمريكية، السكان إلى توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة، بعد اندلاع حريق في محطة للبتروكيماويات.

ووقع الحريق في شركة "انتركونتيننتال تيرمينالز" في دير بارك، على بعد حوالي 24 كيلومتر جنوب شرق هيوستن.

وأشار بعض المسئولين إلى أن الحريق بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، امس، في المحطة حيث يتم تخزين السوائل والبتروكيماويات والغاز، بما في ذلك زيت الوقود وزيت وقود السفن.

ويعد هذا الحريق الثاني في هيوستن حيث سبق وأن شهدت منشأة للبتروكيماويات منذ عدة أيام حريقا مماثلا، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من احتواء حريق في مصنع "إكسون موبيل" في بايتاون القريبة الذي اندلع بعد ظهر السبت دون أن يخلف إصابات.

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