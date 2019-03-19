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بين الناس

أهالى حمامات القبة يشكون من تراكم القمامة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:36 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
كريم ناصر
بعث القارئ "على خالد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار كوام القمامة بمنطقة حمامات القبة بالقاهرة. 

وأوضح "خالد" أن منطقة حمامات القبة تعانى انتشار أكوام القمامة بالشوارع الجانبية، ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات ويفسد المظهر الحضارى للحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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