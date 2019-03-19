أهالى حمامات القبة يشكون من تراكم القمامة

بعث القارئ "على خالد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار كوام القمامة بمنطقة حمامات القبة بالقاهرة.



وأوضح "خالد" أن منطقة حمامات القبة تعانى انتشار أكوام القمامة بالشوارع الجانبية، ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات ويفسد المظهر الحضارى للحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



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