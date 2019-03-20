الناتو: البرتغال أنفقت 1.35% من الناتج المحلي على الدفاع

أفاد التقرير السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأن البرتغال خصصت العام الماضي 35ر1 % من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الدفاعية، ولا يزال بعيدا عن الهدف 2 % حتى عام 2024 المتفق عليه بين أعضاء الناتو.





وأظهرت البيانات الحديثة المنشورة في بروكسل، أن البرتغال أنفقت على الدفاع مبالغ أكثر من 12 من الحلفاء الآخرين من بين 29 الدول الأعضاء في المنظمة عبر الأطلسي.



