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منوعات

الناتو: البرتغال أنفقت 1.35% من الناتج المحلي على الدفاع

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:17 ص
البرتغال
البرتغال
أ ش أ
أفاد التقرير السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأن البرتغال خصصت العام الماضي 35ر1 % من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الدفاعية، ولا يزال بعيدا عن الهدف 2 % حتى عام 2024 المتفق عليه بين أعضاء الناتو.

وأظهرت البيانات الحديثة المنشورة في بروكسل، أن البرتغال أنفقت على الدفاع مبالغ أكثر من 12 من الحلفاء الآخرين من بين 29 الدول الأعضاء في المنظمة عبر الأطلسي.

وجاء في التقرير، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن البرتغال جاءت في المرتبة 16 في القائمة تتقدمها الولايات المتحدة ومتقدمة على ألمانيا وأسبانيا وبلجيكا ولكسمبورج. ووفقا لتقديرات "الناتو" فقد أنفقت البرتغال العام الماضي 72ر2 مليار يورو مقابل 39ر2 مليار يورو في عام 2017 .

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