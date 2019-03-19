ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

والي: بنك ناصر قدم 20 مليون جنيه لدعم مشروعات تطويرالعشوائيات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:23 ص
غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسى، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة.

وأضافت "والي"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن العام المالي 2018/2019 شهد مساهمة البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، حيث ساهم بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي "بالأسمرات 1 والمحروسة 3"، كما قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات، و886 ألف جنيه فى إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الاكثر احتياجا.

وأكدت أنه في إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، قام البنك بتوفير آليات الدعم من الدراجات النارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد دكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك أنشئ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، والعمل على رعاية جميع فئات المجتمع لذلك أوجد نظامًا منفردًا يساهم في مساعدة هذه الفئات، خاصة التى ليس لها معاشًا أو دخلًا ثابتًا، حيث تعد المساعدات إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية، وتتعدد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض والمسجون، والأسرة المعيلة، والأرملة والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، ومشروعات التخرج للطلبة، هذا وتقدم المساعدات في جميع فروع البنك البالغ عددها 94 فرعا في جميع محافظات الجمهورية.

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ..فيديو

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

بملابس كلاسيك.. صورة عائلية تجمع أحمد حجازي وأسرته الصغيرة

مجموعة سياسية جزائرية تطالب بوتفليقة بالتنحي والجيش بعدم التدخل

صدمة العمر.. آية بتفرج صاحبتها على صور خطيبها قالتلها: أنا حضرت فرحه

أسرع أنواع الرجيم يخلصك من 5 كيلو في أسبوع

تعرف على الجزاءات المنصوص عليها في العقود المؤقتة للمعلمين

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

مُعمر يكشف عن 5 أطعمة تبقيه شابا

الباراسيتامول حيلة ذكية لتنظيف اسوداد المكواة

صلاة أوصى بها الرسول تؤديها في العمر مرة واحدة تغفر لك جميع ذنوبك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

فيديو

شاهد.. بكاء شيماء سيف فى أقوى مقلب مع حسن الرداد
منتصر لملوم: مصر لديها رؤية متكاملة لتنمية القارة الإفريقية ..فيديو
أستاذ تمويل: هبوط سعر الدولار سيخفض أسعار السلع المستوردة ..فيديو
حسن الرداد: أنا سي السيد فى البيت.. وإيمى ليست أجمل من هذه المرأة.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: أول خطة استراتيجية لمواجهة فيروس سي بدأت 2006.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟