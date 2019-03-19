والي: بنك ناصر قدم 20 مليون جنيه لدعم مشروعات تطويرالعشوائيات

قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسى، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة.



وأضافت "والي"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن العام المالي 2018/2019 شهد مساهمة البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، حيث ساهم بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي "بالأسمرات 1 والمحروسة 3"، كما قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات، و886 ألف جنيه فى إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الاكثر احتياجا.



وأكدت أنه في إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، قام البنك بتوفير آليات الدعم من الدراجات النارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية.



من جانبه، أكد دكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك أنشئ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، والعمل على رعاية جميع فئات المجتمع لذلك أوجد نظامًا منفردًا يساهم في مساعدة هذه الفئات، خاصة التى ليس لها معاشًا أو دخلًا ثابتًا، حيث تعد المساعدات إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية، وتتعدد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض والمسجون، والأسرة المعيلة، والأرملة والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، ومشروعات التخرج للطلبة، هذا وتقدم المساعدات في جميع فروع البنك البالغ عددها 94 فرعا في جميع محافظات الجمهورية.

