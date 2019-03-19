أرقام يجب أن تعرفها عن مشوار ميدو مع الوحدة السعودي بعد إقالته

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن إقالة أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق، بعد الواقعة الأخيرة، مع جماهير النادي.



وقال الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة، إقالة المصري أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".



وخاض أحمد حسام ميدو مع نادي الوحدة السعودي 14 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث وهزم في 4 مواجهات، حيث وصلت نسبة الفوز تحت قيادته إلى 50%.



وسجل نادي الوحدة تحت قيادة ميدو 23 هدفا، بينما استقبل 18 هدفا بمعدل تهديف 1.7 لكل مباراة، وخرجت شباكه نظيفة في مباراتين.



وعلى صعيد النقاط حصد ميدو 15 نقطة، وفقد 18 نقطة، ووصل إلى المركز السادس في ترتيب فرق الدوري.



وكان ميدو أعلن اختراق حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستطاع استرجاعه بعد دقائق من سب مشجع ينتمي إلى نادي الوحدة، بألفاظ غير أخلاقية، حيث طالبه بالرحيل عن تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام النصر برباعية نظيفة.



وبدأت الأزمة بعد تصريحات ميدو لصحيفة "الجزيرة" السعودية، بشأن مدافع النصر عبد الإله العمري والمعار إلى صفوف الوحدة، حيث قال: "الإنجليز أصدروا قانونًا يمنع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه السابق"، ليثير الجدل حول اللاعب.



وتلقى العمري المعار إلى صفوف الوحدة، والذي كلف برقابة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، الذي أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك"، هجومًا شديدًا، واتهم بمجاملة زميله السابق.



وأوضح "ميدو" تصريحاته التي أثارت الجدل بشأن المدافع قائلًا: "تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح، ولا يحتاج إلى توضيح لمن يريد أن يسمعه بنية صافية، أما عن هواة الصيد في الماء العكر، وتلوين المواقف حسب اهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت!! خسرنا مباراة سويا كمجموعة وسنعود للانتصارات معا كمجموعة".