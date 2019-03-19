العهد يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

تمكن مسلسل "العهد" من التفوق على جميع المسلسلات المعروضة في تركيا حيث تصدر المركز الأول متفوقًا على مسلسل "الحفرة" والذي جاء في المركز الثاني وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع "gecce" التركي بشكل يومي.



فيما احتل مسلسل "التفاح الممنوع" المركز الثالث، وجاء مسلسل "الوصال" في المركز الرابع، واحتل مسلسل "اليمين" المركز الخامس.



ويعد مسلسل "العهد" من الأعمال الفنية التركية التي حققت نجاحا كبيرا أيضا في العديد من الدول العربية.