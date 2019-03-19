بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.



ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال وزير الخارجية إنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الدولة الجزائرية عرضت على جميع الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل.



وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.



وقال: "التمست من الصديق سيرجي أن روسيا أول شريك يتفهم هذا الوضع وتدرك أن ما يحدث في الجزائر هو مسألة عائلية بامتياز، وأن للجزائريين القدرة والإرادة أن يتجاوزو هذه المحنة وأن يمرو سوية إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية".