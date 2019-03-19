ترامب يدرس بقوة انضمام البرازيل لعضوية الناتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أثناء استقبال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في البيت الأبيض إنه يدرس بجدية انضمام البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال ترامب للصحفيين أثناء جلوسه بجانب بولسونارو: "سننظر في الأمر بقوة سواء كانت عضوية حلف شمال الأطلسي أو شيء يتعلق بالحلف".



وأضاف ترامب أنه يدعم جهود البرازيل في الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الاقتصادات المتقدمة في العالم.



وفي عام 2017 تقدمت البرازيل، ثامن أكبر اقتصاد في العالم، للحصول على عضوية هذه المنظمة التي تضم نحو 36 عضوا بينهم دول من أمريكا اللاتينية هي المكسيك وتشيلي وكولومبيا.



كان مسؤول كبير بفريق بولسونارو الاقتصادي قال الأسبوع الماضي إن البرازيل لا تتوقع أن تعلن الحكومة الأمريكية دعمها لمحاولة بلاده الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال زيارة بولسونارو.