واشنطن تعتزم ضخ 250 مليون دولار في تحالف استثماري لأمن الطاقة والمعادن



تعتزم الولايات المتحدة المساهمة بـ250 مليون دولار في تحالف استثماري يهدف لتمويل مشاريع تستهدف تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والمعادن الحيوية، بحسب مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستدير هذا التحالف، وستسعى للحصول على تعهدات تصل إلى تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسساتيين.

وأضاف أن من بين المشاركين الآخرين مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank Group Corp)، و"تيماسيك هولدينغز" (Temasek Holdings Pte)، وصندوق "مبادلة للاستثمار" ومقره أبوظبي.

وتابع هيلبرغ أن من بين الأولويات القصوى للتحالف، الاستثمارات التي تركز على ضمان وصول الولايات المتحدة وحلفائها إلى الطاقة والعناصر الأرضية النادرة، وخصوصاً تلك التي تصب في تحقيق "أمن المعادن، والخدمات اللوجستية، وبنية أمن الطاقة على الأرجح".

تحالف أميركي لتعزيز أمن سلاسل الإمداد

أضاف هيلبرغ أن الولايات المتحدة والمستثمرين سيراجعون قائمة من المشاريع. وقال: "سنبدأ هذا التحالف. سنجتمع معاً في غرفة، ولدينا بالفعل قائمة بالمشاريع التي سنراجعها، وسنتحدث عن اتخاذ قرارات استثمار مشتركة".

ولم يرد ممثلون عن "سوفت بنك" التي تتخذ في طوكيو مقراً، و"تيماسيك" التي تتخذ في سنغافورة مقراً، و"مبادلة"، على الفور على طلبات التعليق على المقترح.