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مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:25 ص
مشادة على الهواء
مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الخلع
نشبت مشادة كلامية بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى على الهواء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أثناء مناقشة تأثير السوشيال ميديا على المتزوجين وقضايا الطلاق والخلع التى تقيمها الزوجات ضد أزواجهن في المحاكم. 

وقال المحامي بالنقض عصام عجاج، إن أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات كل همها في الحياة «لايك» أو «كومنت»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عجاج» أن هناك زوجات تطلب الخلع لأن زوجها يحدثها على فيسبوك في البيت، وأخرى طلبت الطلاق لأنه مش بيعمل لايك على البوستات، وثالثة بسبب البلاي ستيشن، والقطط والكلاب أو حضات للأطفال.

وأوضح أن تأثير السوشيال ميديا على الأسرة المصرية أصبح خطيراً جدًا، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تخرب البيوت، مؤكدًا أن 90 % من حالات الخلع تكون لأسباب تافهة وحاجات غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت أشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية، إن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في 2011 مع ما يسمى بالربيع العربي، مشيرة إلى أن عالم السوشيال ميديا يطلق عليه الذئاب المنفردة.

وأضافت «نبيل» أننا لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا، موضحة أن دول دمرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك دول استطاعت الاستفادة منها وأصبح إيجابيا في بعض الحالات.

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية إلى أن الحكومة الإماراتية استطاعوا توظيف السوشيال ميديا لدعم المواطن الإماراتي وتحسين السلوك الإيجابي لكل من يعيش في دولة الإمارات، مضيفة أن الإمارات الدولة الوحيدة التي تهتم بالإحصاءات التي تخرج حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وانفعلت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، مؤكدة إن لغة الحوار مفقودة بين معظم الأسر، مشيرة إلى أن حالات تأتي لها مصابة بالاكتئاب والقلق بسبب السوشيال ميديا.

وأضافت «العوضي» أن عدم إنجاز لدى بعض الأشخاص يجعلهم يهربون الي السوشيال ميديا، موضحة أن السلوك المنحرف والشاذ هو السبب في الكثير من السلبيات في المجتمع.

وأشارت أستاذ علم النفس السلوكي، إلى أن السوشيال ميديا ليست السبب الرئيسي في مشاكل المجتمع وهناك أسباب كثيرة لأن السوشيال ميديا لن تؤثر سلبًا إلا على الشخصية الضعيفة.

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مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين
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