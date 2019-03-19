اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة المقاولون والزمالك في الدوري

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة المقاولون العرب والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.



وسيلتقي الزمالك مع المقاولون غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.



وسيعاون الحنفي كل من أحمد نوفل وسامي هلهل وصبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا.



وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الزمالك على المقاولون (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الثامن للمسابقة بشهر سبتمبر.



يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، فيما يأتي المقاولون بالمرتبة السادسة برصيد 34 نقطة.