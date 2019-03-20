صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات

قال إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة المخدرات، إننا لدينا حوالي 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري بالدولة.





وأضاف "عسكر" في حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، قائلاً: "بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الكشف عن المخدرات بين الموظفين، تم تشكيل غرفة عمليات وحصلنا على قاعدة بيانات موظفي الدولة من وزارة التخطيط".





وتابع: "نحن بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل المادة الخاصة بالكشف عن المخدرات، وسنبدأ في تنفيذ حملات مفاجئة على الوزارات المختلفة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين".





وأكمل: "آخر تعديل قانون مكافحة المخدرات ينص على أن جواهر تخليقية أو مواد مخدرة مُستحدثة مثل "الأستروكس" تؤثر على الحالة العصبية والنفسية والعقلية لدى الإنسان تقع تحت طائلة القانون".