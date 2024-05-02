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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين ينعي الشيخ طحنون آل نهيان: فقدنا أحد حكماء العرب وبناة نهضة الإمارات وتقدمها

الشيخ طحنون آل نهيان
الشيخ طحنون آل نهيان

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، بخالص التعازي وصادق المواساة للشيخ  محمد بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات وأسرة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق، والأخ والصديق خلف الحبتور – في وفاة فقيد عائلة آل نهيان والأمة العربية المغفور له بإذن ربه الشيخ طحنون  بن محمد آل نهيان – ممثل الحاكم في منطقة العين - الذي وافته المنية أمس .

وقال أبو العينين إن دولة الإمارات فقدت أحد رجالها الأوفياء المخلصين الذين ساهموا لعقود في مسيرة نهضة الإمارات وتقدمها، فقدت أحد حكماء العرب الذي كان رفيق للشيخ زايد آل نهيان رحمهما الله.

وأتم: خالص التعازي لأسرة آل نهيان ولأشقائنا بالإمارات في مصابهم الأليم .. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه، ويتغمده بمغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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أبو العينين محمد أبو العينين آل نهيان طحنون

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