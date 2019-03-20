إصابة فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف

أصيب مواطن فلسطيني بجروح وُصِفَت بالمتوسطة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني- في بيان- ان الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة بشظايا رصاص حي، ونقلت صاحبها للمستشفى وتحاول الوصول إلى حالة إصابة ثانية في منطقة متواجدة بها قوات الاحتلال بشارع عمان في نابلس، حيث تمنعها من الدخول.





وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن أكثر من ألف مستوطن اقتحموا قبر يوسف بنابلس من خلال نقلهم عبر عشرين حافلة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.





وانتشرت قوات الاحتلال في محيط القبر واعتلت أسطح المنازل تمهيدا لدخول المستوطنين، واقتحمت قوات الاحتلال محيط "قبر يوسف".





وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن جنود مشاة ومن ثم جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف".





ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف" الذي كان في السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى "يوسف دويكات" من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.



