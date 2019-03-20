بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

لم تستسلم لمصاعب الحياة، فقد أبلت بلاءً حسنًا في تربية أبنائها، حتى تخرجوا في أفضل الكليات، وسط أمواج الحياة القاسية والعاتية، تلك هي سطور من قصة كفاح وفاء أحمد محمد ، والتي اختيرت هذا العام أمًا مثالية بمركز كفر الشيخ، عن جدارة واستحقاق، فقد تعبت وسهرت وأحاطت أبناءها حبًا وعطفًا وحنانًا، حتى أصبحوا في مراكز مرموقة، فخورين بأمهم التي تعتبر مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني وحُسن تربية الأبناء.



تروي وفاء أحمد، الأم المثالية بمركز كفر الشيخ، قصة كفاحها، لـ"صدى البلد"، قائلة، توفي زوجها بدير أحمد عبد الرازق، في الثلاثين من عمره، وكانت مدة زواجي به 4 سنوات، ورفضت الزواج عقب وفاته، و ربنا رزقني منه بـ 3 أولاد؛ شيماء الابنة الكبرى، موظفة بالشئون القانونية بمديرية الصحة، وحاصلة على ليسانس حقوق بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وأحمد ضابط بالقوات المسلحة، وكان من أوائل الكلية البحرية وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد، إمام وخطيب، بوزارة الأوقاف.



وتضيف، الحمد لله كل أولادي أكرمه الله وأنعم عليهم بحفظ القرآن الكريم كاملًا، ومحمد ابني مازال يحفظ القرآن الكريم لأبناء القرية، موضحة أن زوجها كان معاشه بسيطًا لأن مدة عمله كانت بسيطة، فاعتمدت على نفسي وقمت بتربية الطيور في المنزل والعمل بمهنة الخياطة، وحصلت على وظيفة بمديرية الطرق بكفر الشيخ، وكنت وقتها بدون مؤهل، وكنت بذاكر لأولادي، وأكملت دراستي معهم حتى حصلت على دبلوم ثانوي صناعي، وكان مجموعي وقتها يؤهلني للالتحاق بالكلية، لكني فضلت تربية أبنائي والاهتمام به.



وتابعت، الأم المثالية بمركز كفر الشيخ، قائلة، الحمد لله أولادي كلهم كانوا متفوقين .. والحمد لله ربنا كلل تعبي في تربية أبنائي بفائدة، وأصبحوا في مراكز مرموقة، وفخورة بهم، وهم فخورون بي"، مضيفة " مطالبة الشباب والسيدات الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والبسيطة والتي تدر دخلًا بدلًا من البطالة والاعتماد على الغير، مشيدة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحداث نهضة حقيقة في كافة ربوع مصر، وتوسعه في المشروعات التنموية العملاقة .

