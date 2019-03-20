أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-3-2019

استقر سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الأ{بعاء 20-3-2019، على تراجع أمس الاثنين والذي سجل حوالي جنيه ونصف، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 627.5 جنيه، مقابل 629 جنيهًا خلال تعاملات صباح أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 538 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5020 جنيهًا.



وسجل السعر العالمى للذهب 1307.12 دولار للأوقية.