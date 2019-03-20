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حوادث

ننشر.. نص منطوق الحكم في نسب الطفلة ديالا لوالدها الفنان عادل السيوي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:48 ص
الطفلة ديالا
الطفلة ديالا
رامى المهدي
قضت محكمة استئناف الأسرة برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوى.

وتضمن منطوق الحكم أولًا: قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة "ديالا" لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي.

ثانيًا: عدم قبول دعوى إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده، وألزمت الأخير بالمصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة ١٧٥ جنيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو 2017، حينما نشرت سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذي نظمه تحت عنوان «في حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة الصور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، معلقة: "ديالا عادل السيوى في معرض والدها".

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، معلقًا "فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى"، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها ضد عادل السيوى، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

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