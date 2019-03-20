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اقتصاد

انخفاض مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:51 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
شهدت مؤشرات البورصة، حالة من الإنخفاض في مستهل التعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.03%، ليسجل 14640 نقطة.

كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.17%، وتراجع إلى مستوى 2391 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.04%، وتراجع إلى مستوى 684"نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.15%، مسجلًا 2418 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 0.18%، ليسجل 18784 نقطة.

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