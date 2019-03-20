إدراج 6 جامعات مصرية حكومية في 13 تخصصا علميا ضمن تصنيف QS

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول إدراج 6 جامعات حكومية مصرية في 13 تخصصًا علميًا ضمن تصنيف QS في التخصصات لعام 2019.



وأشار التقرير إلى إعلان نتيجة التصنيف البريطاني QS في التخصصات لعام 2019 أن 6 جامعات حكومية مصرية أدرجت في 13 من التخصصات العالمية، وهي الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة وفروعهم.



وأضاف أن جامعة القاهرة أدرجت في 13 تخصصًا، وجامعة عين شمس أدرجت في 11 تخصصًا، وجامعة الإسكندرية أدرجت في 10 تخصصات، وجامعة المنصورة أدرجت في 3 تخصصات، وكل من جامعتى أسيوط وقناة السويس أدرجتا في تخصص واحد.