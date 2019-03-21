فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين

تجربة فريدة ورائدة أقدمت عليها فتاتان ببني سويف، وهي افتتاح أول مطعم وكافيه للإناث بالمحافظة وفي الصعيد، وقد تناولها صدى البلد في موضوع تحت عنوان "ممنوع الرجال والتدخين.. صدى البلد في أول كافيه للبنات فقط في بني سويف"، لكن هاتين الفتاتين طرحا مرة أخرى مبادرة من خلال مطعمهما.



وخصصت مريم أشرف وندى محمود، ساعة مجانية يوميا لتقديم وجبة وطعام لغير القادرين والقادرات، تحت مبادرة أطلقا عليها "بنك الطعام".



وقالت "مريم" لـ"صدى البلد"، "عندما استقر الأمر ووقف المشروع على قدميه طرحت المبادرة وهي تخصيص ساعة مجانية لتقديم سندوتشات ووجبات لغير القادرين بصورة مباشرة ويومية من الساعة 4 إلى 5 مساء ما عدا الجمعة يوم إجازة المطعم.



وأضافت "ندى" أن التنفيذ بدأ منذ أسبوعين، وجاءت المبادرة حتى ننعم برضا الله، متمنية أن يشارك بها كل محبي الخير من أصحاب المطاعم والكافيهات ببنى سويف.

