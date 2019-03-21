ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين

الخميس 21/مارس/2019 - 08:59 ص
مبادرة رائدة لفتاتين
مبادرة رائدة لفتاتين ببني سويف
محمد عبد الحليم
تجربة فريدة ورائدة أقدمت عليها فتاتان ببني سويف، وهي افتتاح أول مطعم وكافيه للإناث بالمحافظة وفي الصعيد، وقد تناولها صدى البلد في موضوع تحت عنوان "ممنوع الرجال والتدخين.. صدى البلد في أول كافيه للبنات فقط في بني سويف"، لكن هاتين الفتاتين طرحا مرة أخرى مبادرة من خلال مطعمهما.

وخصصت مريم أشرف وندى محمود، ساعة مجانية يوميا لتقديم وجبة وطعام لغير القادرين والقادرات، تحت مبادرة أطلقا عليها "بنك الطعام".

وقالت "مريم" لـ"صدى البلد"، "عندما استقر الأمر ووقف المشروع على قدميه طرحت المبادرة وهي تخصيص ساعة مجانية لتقديم سندوتشات ووجبات لغير القادرين بصورة مباشرة ويومية من الساعة 4 إلى 5 مساء ما عدا الجمعة يوم إجازة المطعم.

وأضافت "ندى" أن التنفيذ بدأ منذ أسبوعين، وجاءت المبادرة حتى ننعم برضا الله، متمنية أن يشارك بها كل محبي الخير من أصحاب المطاعم والكافيهات ببنى سويف.
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين
فتاتان ببني سويف تخصصان ساعة يوميا لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين

ترشيحاتنا

محمود عبد المغني ينشر صورة مع مايك تايسون: حملة فرعون

الداخلية تعلن نتيجة حج القرعة في 4 محافظات.. تعرف عليها

أمواج دمعة الشيطان العاتية تبتلع فتاة أمام الحضور.. فيديو

شاروبيم: الانتهاء من 58 مشروعا بتكلفة مليار و800 مليون جنيه

غدا.. الرجال والنساء في نيوزيلندا يرتدون الحجاب تضامنا مع المسلمين

حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة

كيد السلايف .. أسماء قتلت طفلين وادعت أن الجن والعفاريت وراء الجريمة.. فيديو وصور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

منتخب مصر يغادر اليوم لمواجهة النيجر بطائرة خاصة

الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

شاهد| لاعبة كرة قدم توجه صفعة قوية لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة

أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر للنيجر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو
الفنانة سميرة عبد العزيز تحكي قصتها مع كسوة الكعبة.. فيديو
هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟