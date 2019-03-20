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أخبار العالم

بومبيو يصل تل أبيب لمناقشة الزحف الإيراني على الحدود الإسرائيلية.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:50 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
حسام رضوان
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى اسرائيل قادما من الكويت، في إطار جولته في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يذهب بومبيو إلى إسرائيل لمناقشة الزحف الإيراني على الحدود الإسرائيلية، كما ينظر إلى زيارته على أنها جاءت لتقديم الدعم إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للفوز بولاية خامسة.

وأفادت قناة "ريشت كان" العبرية، بأن نتنياهو سيستضيف قمة رباعية تضم بومبيو ورئيس قبرص يكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء ‎اليونان، الكسيس تسيبراس، لمناقشة مد أنبوب الغاز الطبيعي من ‎إسرائيل إلى قبرص واليونان.

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