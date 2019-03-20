بومبيو يصل تل أبيب لمناقشة الزحف الإيراني على الحدود الإسرائيلية.. صور

Welcome to Israel, US Secretary of State @SecPompeo! 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/LvRmIymu5Y — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 20, 2019

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى اسرائيل قادما من الكويت، في إطار جولته في الشرق الأوسط.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يذهب بومبيو إلى إسرائيل لمناقشة الزحف الإيراني على الحدود الإسرائيلية، كما ينظر إلى زيارته على أنها جاءت لتقديم الدعم إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للفوز بولاية خامسة.وأفادت قناة "ريشت كان" العبرية، بأن نتنياهو سيستضيف قمة رباعية تضم بومبيو ورئيس قبرص يكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء ‎اليونان، الكسيس تسيبراس، لمناقشة مد أنبوب الغاز الطبيعي من ‎إسرائيل إلى قبرص واليونان.