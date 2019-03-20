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رياضة

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:11 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
أحمد هاني
سادت حالة من القلق بين مسؤولي فريقي الزمالك والمقاولون بعد تأخر الحكم الدولي محمد الحنفي ومساعديه عن اللقاء، بوصولهم في تمام السادسة والنصف أي قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

ولم يجر حكام اللقاء الإحماء قبل بدء اللقاء بوقت كافٍ.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول بـ 52 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس بـ 34 نقطة في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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