وظائف جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية.. الشروط والتفاصيل



1. أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

2. أن يكون من المقيمين الدائمين بالقاهرة الكبرى وأن يكون العنوان مثبتًا ببطاقة الرقم القومي.

3. ان يكون المتدرب حديث التخرج او لدية خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات فى التخصصات بعاليه وألا يزيد السن عن 27 سنة فى 31/12/2017 .

4. أن يكون حاصلًا على ليسانس حقوق للقانونيين و بكالوريوس شعبة علوم اكتوارية ، من احدى الجامعات المعتمدة

5. أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل للقانونيين وجيد على الاقل للكتواريين

6. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق فصلة من عملة

7. أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة (كتابةً وتحدثًا) وإجادة الحاسب الآلي وخاصة الاجادة التامة لبرامج Microsoft Office.



المزايا :



1. يحصل المتدربون خلال فترة التدريب على مكافأة مالية قدرها 1200 جنيه صافى (ألف ومائتان جنيه) شهريًا ، بالإضافة إلى توفير وسائل الانتقال من وإلى مقر الهيئة بالقرية الذكية .

2. يحصل جميع المتدربين في نهاية فترة التدريب على شهادات خبرة تفيد أنه أتم التدريب الفني في الإدارات المعنية بالهيئة.

3. بعد انتهاء فترة التدريب سيتم التعاقد مع أفضل المتدربين وذلك للعمل بالهيئة وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وطبقا لاحتياجات العمل فى جميع إدارات الهيئة.



لتقديم طلب الالتحاق بالتدريب http://www.fra.gov.eg/Career/start.do



وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم فتح باب فرص التدريب من أجل التوظيف بالهيئة لمدة 3 أشهر يتم تجديدها لمدة 3 أشهر إضافية براتب شهري 1200 جنيه على أن سيتم التعاقد مع أفضل المتدربين ممن تتوافر فيهم الصفات المتميزة، وطبقًا للترتيب النهائى لنتائج الامتحانات للعمل بالهيئة بعد فترة التدريب.



وأضاف عمران في تصريحات لـ صدى البلد، أن الهيئة العاملة للرقابة المالية أعلنت عن فرص التدريب من أجل التوظيف فى مجالات سوق المال والرقابة على شركات التأمين مجال الرقابة على شركات التأمين خلال العام الماضي وتم قبول دفعة من المتدربين وأسفرت عن تعيين 36 موظفا بالهيئة العام الماضي.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه ستم استلام طلبات الشباب من تتوافر فيهم الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري، ثم يتم النظر في الطلبات المقدمة وعمل مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار المؤهلين لفترة التدريب من أجل التوظيف واستلامهم مهام عملهم كموظفين بالهيئة طوال فترة التدريب ثم اختيار الأكفاء منهم للتعيين بالهيئة.

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لمتدربين قانونيين واكتواريين جدد فى كافة المجالات المالية غير مصرفية التي تراقب عليها الهيئة ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وبعد انتهاء فترة التدريب سيتم التعاقد مع أفضل المتدربين ممن تتوافر فيهم الصفات المتميزة، وطبقًا للترتيب النهائي لنتائج الامتحانات للعمل بالهيئة، وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.