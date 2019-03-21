ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.





وأضاف "النادي"، أنه إذا تم خلط زيت الزيتون بالماء مع الملح بنسب قليلة ومتساوية، فإنه يعد خليطًا صحيًا يستخدم علاجًا قويًا للبشرة، ويعد من أهم الماسكات التى تستخدم في القضاء علي الحبوب والبقع السوداء في الجلد، وهذا الماسك يقى البشرة من كثيرٍ من الأمراض، ويحميها أيضًا من الجفاف، ويجعل لون الوجه فاتحًا ويخلص الوجه من الاسمرار.





وأشار استشارى الطب البديل، إلى أن يعمل هذا الخليط أيضًا علي تنعيم البشرة ويقوم بتجديد خلايا الجسم المتراكمة كما يساعد على التخلص مرض الصدفية الذي يصيب البعض ويقوم بالقضاء علي التجاعيد والكرمشة وخاصة لكبار السن، إضافة إلى ذلك يمكن وضع خليط الملح مع زيت الزيتون علي أماكن آلام العظام والمفاصل لمدة أسبوع وستقول وداعًا للألم لفترة طويلة.