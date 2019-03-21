ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك

الخميس 21/مارس/2019 - 01:58 ص
ضع زيت الزيتون على
ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.

وأضاف "النادي"، أنه إذا تم خلط زيت الزيتون بالماء مع الملح بنسب قليلة ومتساوية، فإنه يعد خليطًا صحيًا يستخدم علاجًا قويًا للبشرة، ويعد من أهم الماسكات التى تستخدم في القضاء علي الحبوب والبقع السوداء في الجلد، وهذا الماسك يقى البشرة من كثيرٍ من الأمراض، ويحميها أيضًا من الجفاف، ويجعل لون الوجه فاتحًا ويخلص الوجه من الاسمرار.

وأشار استشارى الطب البديل، إلى أن يعمل هذا الخليط أيضًا علي تنعيم البشرة ويقوم بتجديد خلايا الجسم المتراكمة كما يساعد على التخلص مرض الصدفية الذي يصيب البعض ويقوم بالقضاء علي التجاعيد والكرمشة وخاصة لكبار السن، إضافة إلى ذلك يمكن وضع خليط الملح مع زيت الزيتون علي أماكن آلام العظام والمفاصل لمدة أسبوع وستقول وداعًا للألم لفترة طويلة.

ترشيحاتنا

فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

مفاجأة.. مغربي يتفوق على ميسي وأجويرو ويتصدر هدافي العالم في 2019

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

بعد احتفاء فيفا بـ صلاح.. أسامة كمال للمصريين: تعرفوا حاجة عن السعادة.. فيديو

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 20-3-2019 .. تعادل مثير ومواجهة نارية

زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو

ياسمين عبد العزيز .. أزمات لا تنتهي .. من محمد سعد إلى نجلة هشام سليم وحتى تامر حسني

6 خطوات سهلة لتنظيف بطارية السيارة وإعادتها جديدة

ابن ليلى مراد يروى تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها أنور وجدى.. فيديو

رحلة المجد الأفريقى.. الأهلى فى مهمة صعبة أمام صن داونز.. والزمالك يخشى المفاجآت

هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو
هشام سليم: تم تحجيم مسيرتي الفنية حتى لا يعلو نجمي ..فيديو
هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟