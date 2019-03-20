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أخبار العالم

ترامب يكشف الفرق بين مناطق نفوذ داعش في عام 2016 والآن

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:42 م
داعش في سوريا والعراق
داعش في سوريا والعراق
شريف سيد
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، عقب 3 أعوام من توليه المنصب.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يظهر في الخريطة أدناه مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي منذ عامين، ومناطق نفوذه الأن، كانت أسوأ الأيام قبل تولي منصبي في عام 2016".

ووقع ترامب خريطة لمناطق نفوذ داعش في عام 2016، ومتوزعه على أغلب مناطق سوريا والعراق، وتواجدها الحالي في نقطة صغيرة جدا تكاد تظهر في الخريطة.

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