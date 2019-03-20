ترامب يكشف الفرق بين مناطق نفوذ داعش في عام 2016 والآن

ISIS Caliphate two years ago in red vs. ISIS Caliphate TODAY. (Was even worse in November 2016 before I took office). pic.twitter.com/MUgfex4rCj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2019

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، عقب 3 أعوام من توليه المنصب.وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يظهر في الخريطة أدناه مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي منذ عامين، ومناطق نفوذه الأن، كانت أسوأ الأيام قبل تولي منصبي في عام 2016".ووقع ترامب خريطة لمناطق نفوذ داعش في عام 2016، ومتوزعه على أغلب مناطق سوريا والعراق، وتواجدها الحالي في نقطة صغيرة جدا تكاد تظهر في الخريطة.