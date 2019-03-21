ماسنجر يطلق خاصية جديدة اليوم لتجنب الإحراج خلال الرد

لا يوجد شيء أكثر إحراجًا من الرد على رسالة أحد الأصدقاء لتجد أن ردك ليس له علاقة بالموضوع، هذا ما دفع مطوري تطبيق ماسنجر الخاص برسائل "فيسبوك" إلى إطلاق ميزة جديدة سيتم طرحها اليوم على مستوى العالم.





أطلق "ماسنجر" خاصية جديدة للتخلص من الإحراج الناتج عن اختلاط الرسائل في مواضيع مختلفة في وقت واحد، من خلال إطلاق الميزة الجديدة لتحديد الرسالة التي ستقوم بالرد عليها ومرفق فوقها ردك، لتصبح هذه الميزة شبيهة إلى حد كبير بخاصية واتس آب للرد على الرسائل بتحديدها وإعادة إرسالها، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.





ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم انقر فوق أيقونة "الرد"، سيؤدي هذا إلى اقتباس الرسالة أعلى إجابتك، حتى يعرف الأشخاص بالضبط ما الذي ترد عليه، ويمكن استخدامها أيضًا للرد على الصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية.