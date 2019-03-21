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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمتابعة استعدادات شهر رمضان.. اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 07:37 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد مجلس المحافظين اليوم، الخميس، اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

ويتابع رئيس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه بكل محافظة.

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