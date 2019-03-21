جنوب سيناء تحتفل بالذكرى الثلاثين لعودة طابا.. صور

نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبيرة بالذكرى الثلاثين لعودة طابا أقيمت فى القرية البدوية، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء.



بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة الشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات بطابا ، والذى رحب فيها باللواء المحافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد خريصة حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء ، والسفير التشيكي وزوجته واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد ، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل البدو .



وأكد المحافظ فى كلمته أنه تمت الموافقة من وزير الإسكان على دخول صرف صحي كامل لمدينة طابا ، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر ، وهناك دراسة لعمل شاطىء عام بمدينة نويبع .



وٱشار فوده إلى أن مدينة طابا بها ٥٥ وحدة سكنية ننتظر موافقة جهاز تنمية سيناء لتسليمها للأهالي ، كما أن هناك حد فاصل لحل مشكلة المياه والصرف الصحي ، والمرور على الوحدة الصحية بمدينة طابا لمعرفة ما تحتاجه من دعم .



وأوضح المحافظ أننا نقترب من حل كل المشاكل التي تواجه ٱى مكان في المحافظة ، والجميع بعمل ، وكل يوم من نجاح إلى نجاح ، وبالأمس القريب تم إفتتاح عدة مشروعات بمدينة طور سيناء وأبورديس ومدينة أبوزنيمة ، وقدم الشكر لرئيس مدينة نويبع على الجهد المبذول للنهوض بالمدينة .



وكرم المحافظ الشيخ سلامة مسمح مساعد رئيس مدينة طابا ومحب جنيدى مدير فندق موفنبيك وعز الدين أحمد مدير فندق إشتنجر برد و عماد الطرابيشي صاحب منتجع طابا هايتس .



وتوالت فقرات الحفل الذى قدمته ثقافة جنوب سيناء منها ، بأغاني وطنية لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة طور سيناء ، منها " عاش ، وطنى حبيبى ،" ، وفاصل موسيقى ، وفقرات شعرية لشعراء البادية بجنوب سيناء ، وقصائد شعرية لبعض طلاب من أبورديس وأبوزنيمة ، ثم قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية فقراتها الغنائية .