أسبوع مائي في الإسماعيلية لترشيد الاستهلاك

تقيم شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فعاليات الأسبوع المائي لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 22-28 مارس 2019، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والموارد المائية والري والأزهر الشريف والكنائس والأوقاف والتربية والتعليم والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي، لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية.



وتستهدف الحملة كافة كيانات وشرائح المجتمع الإسماعيلى بجميع المساجد والكنائس والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة والوحدات الصحية ومراكز الشباب.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وتزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى للمياه الموافق 22 مارس وتحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.