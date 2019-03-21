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أخبار العالم

عدد قتلى الإعصار في موزمبيق يرتفع إلى 217

الخميس 21/مارس/2019 - 10:20 ص
إعصار موزمبيق
إعصار موزمبيق
رويترز
قال وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق سيلسو كوهيا اليوم الخميس إن عدد القتلى بعد إعصار قوي اجتاح البلاد ارتفع إلى 217 شخصا إضافة إلى نحو 15 ألفا ما زالوا بحاجة للإنقاذ.

وأضاف أنه أمكن إنقاذ ثلاثة آلاف شخص.

واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزمبيق مصحوبا برياح وصلت شدتها إلى 170 كيلومترا في الساعة يوم الخميس الماضي ثم تحرك إلى زيمبابوي ومالاوي حيث سوى مباني بالأرض وعرض حياة ملايين للخطر.

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