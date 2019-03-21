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أخبار البلد

افتتاح معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بحضور 3 وزراء

الخميس 21/مارس/2019 - 10:32 ص
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة
جمال صلاح الدين - عدسة / صلاح مهدي
افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع، الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة، بحضور وزيري الشباب والرياضة والتموين ومحافظة الجيزة.

وعقد وزير الزراعة مؤتمرًا صحفيًا عقب الافتتاح؛ يطرح فيه رؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور.

وعرض "أبو ستيت" خطة الوزارة لتطوير المعرض في السنوات القادمة وتحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

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