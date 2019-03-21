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أخبار العالم

وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولي لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية

الخميس 21/مارس/2019 - 01:35 م
صدى البلد
أ ش أ
دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلى تعاون دولي واسع لتنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية .

وقالت كنايسل التي تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكاري في مدينة ناجازاكي اليابانية - التي ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب في حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية في هيروشيما و ناجازاكي .

وأضاف - - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولي من خطر التسلح النووي .
يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.

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