وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولي لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية

دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلى تعاون دولي واسع لتنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية .
وقالت كنايسل التي تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكاري في مدينة ناجازاكي اليابانية - التي ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب في حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية في هيروشيما و ناجازاكي .
وأضاف - - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولي من خطر التسلح النووي .
يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.
وقالت كنايسل التي تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكاري في مدينة ناجازاكي اليابانية - التي ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب في حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية في هيروشيما و ناجازاكي .
وأضاف - - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولي من خطر التسلح النووي .
يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.