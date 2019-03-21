وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولي لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية

دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلى تعاون دولي واسع لتنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية .



وقالت كنايسل التي تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكاري في مدينة ناجازاكي اليابانية - التي ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب في حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية في هيروشيما و ناجازاكي .



وأضاف - - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولي من خطر التسلح النووي .

يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.

