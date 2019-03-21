5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21-3-2019

شهد اليوم الخميس الموافق 21 / 3 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية، ويرصد لكم موقع صدى البلد الاخباري فى السطور التالية أهم الأخبار الرياضية.
- إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب
كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، أن اللجنة قررت إيقاف محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لأجل غير مسمى.
-أمير مرتضى عن لقاء الزمالك والمقاولون: الفوز بمجهودنا أفضل من 10 بطولات بالحكام
علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
-عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون
يواجه أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عقوبات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفقا للوائح المتبعة للمسابقات المحلية.
-ننشر تقرير محمد الحنفي عن تجاوزات مباراة الزمالك والمقاولون العرب
كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن أبرز ما جاء فى تقرير محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب الذى أقيم بينهما أمس الأربعاء فى الدورى الممتاز وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
-بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة
- إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب
كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، أن اللجنة قررت إيقاف محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لأجل غير مسمى.
-أمير مرتضى عن لقاء الزمالك والمقاولون: الفوز بمجهودنا أفضل من 10 بطولات بالحكام
علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
-عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون
يواجه أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عقوبات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفقا للوائح المتبعة للمسابقات المحلية.
-ننشر تقرير محمد الحنفي عن تجاوزات مباراة الزمالك والمقاولون العرب
كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن أبرز ما جاء فى تقرير محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب الذى أقيم بينهما أمس الأربعاء فى الدورى الممتاز وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
-بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة