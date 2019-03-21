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برلمان

نائب: المرحلة الأولي لمحطة مياه جزيرة الدهب لن تكفي احتياجات المواطنين

الخميس 21/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، إنه نظرا للتقصير في تنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة، فإنه من المتوقع أن تشهد الجيزة انقطاع مياه خلال الصيف القادم، ولكن ليس بنفس تكرار الصيف الماضي.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الموقف التنفيذي لمشروعات المياه في المحافظة كالتالي: يجري العمل على الانتهاء من المرحلة الأولي لمحطة جزيرة الدهب التي كان من المفترض الانتهاء منها في شهر ديسمبر الماضي، لكن للأسف القائمين عليها لم يأخذوا بالتحذيرات المتكررة من نواب البرلمان، وتفاجأوا بالموقف".

وتابع أن المحافظ تدخل، وتم الوعد بانتهاء المحطة في شهر فبراير، ثم تم التأجيل لنهاية شهر أبريل، لافتا أنه سيقوم بجولة ميدانية المحطة للوقوف على حجم العمل بها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن المرحلة الأولى لمحطة جزيرة الدهب بطاقة 80 ألف متر مكعب، لن تكون كافية للقضاء على انقطاع المياه بمنطقة العمرانية خلال الصيف، وهناك توقيعات باستمرار عملية الانقطاع.

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