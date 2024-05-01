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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار جمهوري بتعيين نجلاء الأشرف عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

د.نجلاء الأشرف
د.نجلاء الأشرف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتورة نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

تخرجت الدكتورة نجلاء الأشرف، في كلية التربية النوعية «شعبة التربية الفنية» بجامعة كفر الشيخ عام 2002م، حصلت على درجة الماجستير في تخصص المعادن عام 2006م، من جامعة طنطا، ونالت درجة الدكتوراه عام 2010م، من جامعة كفر الشيخ.

تدرجت في الترقيات العلمية، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام 2016م، وحصلت على درجة الأستاذية عام 2021م، وكانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ولها العديد من المؤلفات العلمية القيمة.

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