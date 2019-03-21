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فن

والدة نانسى عجرم تثير ضجة على السوشيال ميديا

الخميس 21/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
سمر سعد
اثارت والدة الفنانة نانسى عجرم ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعى بعد قيام نانسى عجرم بنشر صورة لها على انستجرام برفقة والدتها.

وعلقت نانسى عجرم على الصورة وكتبت " سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد> الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن.

من ناحية اخرى جاءت تعليقات على الصورة التى جمعت نانسى بوالدتها وجاءت بان والدة نانسى احلى فى الشكل واصغر سنا.

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