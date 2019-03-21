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موجز البلد| السيسي ينصف أصحاب المعاشات.. عقارات قطر تتعرض لضربة موجعة.. بروتوكول تعاون بين التعليم والأهلي

الخميس 21/مارس/2019 - 10:30 م
موجز البلد
موجز البلد
شيرين أشرف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

من بين هذه الأخبار.. الرئيس السيسي ينصف أصحاب المعاشات ويكلف الحكومة بسحب الاستشكال على حكم علاوة أصحاب المعاشات.

وسوق العقارات القطرية يتعرض لضربة موجعة بسبب سياسات تميم، ووزير التربية والتعليم ومحمود الخطيب يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم والأهلي.

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