الإمام الشعراوي يفسر قوله تعالى "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ".. فيديو

فسر الشيخ محمد متولي الشعراوي، قوله تعالى "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" منوها بأن هناك لبسا في الفهم، فنفرق بين القهر على الدين والقهر على مطلوب الدين.



وقال الشعراوي، في فيديو له، إنه لا إكراه في الدين عقيدة وإيمانا ودخولا فيه، أما بعد دخوله واعتناقه والإيمان بأركانه فلا يجوز كسر أحكام الدين ويجب الالتزام بمطلوب الإيمان.



وأشار إلى أن البعض يتساهل في أمر الدين ومطلوبه ولا يصلي وحينما يلومه أحد يقول الآية الكريمة "لا إكراه في الدين" وكأنه بذلك أورد نصا دينيا يبرر تقصيره في مطلوب الدين.



وتابع: بعد الإيمان لا يكون المؤمن حرا في تنفيذ أوامر الدين بل حتى يقع عليه العقاب إن ارتكب مخالفة كشرب الخمر فيستحق إقامة الحد عليه وكذلك لا يفلت من حساب الله يوم القيامة.



