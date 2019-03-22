إصابة شخصين بإصابات خطيرة في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بشجرة على طريق منية النصر، المطرية أمام قرية الحميدية .



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بإصابة كل من محمد مصطفي ابراهيم ٢٦ عاما مقيم برمبال الجديدة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بشجرة على طريق منية النصر وأحمد البدوي عوض ٢٣ عاما مقيم برمبال الجديده تم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل ثم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتهما وتحرر محضرا بالواقعة.