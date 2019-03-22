وزيرا الأوقاف والري يشهدان احتفالية ثقافية بدوية بمشاركة أطفال جنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ومشايخ عواقل جنوب سيناء، أمس الخميس، أمسية بدوية شعرية أقامتها ثقافة جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فى منطقة سفارى وسط جبال طابا، وفي خيمة بدوية على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



واستعرض عدد من الأطفال موهبتهم خلال الأمسية في الشعر والغناء،ولفت انتباه الحاضرين موهبة أطفال سيناء فى الشعر وخاصة الطفلين محمد محمد صالح واروى صالح والشاعر الصغير على حسن.



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إننا نعتز بموهبة أطفال سيناء وسوف نرعى تلك المواهب.