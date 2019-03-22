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أخبار العالم

موسكو: موقف واشنطن بشأن مرتفعات الجولان انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:58 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيده أن موقف واشنطن من مرتفعات الجولان انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة.

كما صرح نائب رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان دليل على عدم رضا واشنطن عن بدء التسوية السلمية في سوريا.

وقال جباروف ، في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، "إن الأمريكيين لا يريدون السلام في هذه المنطقة ، وهم بحاجة إلى الحرب ويهتمون بمبيعات أسلحتهم".

وأعرب عن أسفه لتصريحات ترامب، وقال "إنها قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الهش في العالم العربي ، وستبدأ هناك استفزازات ضد إسرائيل وقد تندلع هناك اشتباكات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه "حان الوقت" لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.

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