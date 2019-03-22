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رياضة

جيرالدو يعود للقاهرة 27 مارس الجاري

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق سيعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية يوم 27 مارس الجاري بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

ويتواجد جيرالدو في معسكر منتخب بلاده في الوقت الحالي؛ استعدادا لمواجهة بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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