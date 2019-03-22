وظائف شاغرة في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد.. خدمات

أعلنت المدرسة المصرية الحكومية الدولية بالشيخ زايد عن حاجتها لشغل عدة وظائف تتمثل في (موظف شئون طلاب ، وموظف شئون عاملين ، وموظف شئون مالية).



ويشترط للتقديم لهذه الوظائف : أن يكون المتقدم من المعنيين بوزارة التربية والتعليم، وإجادة تامة الأوفيس والتعامل مع الكمبيوتر ، وإجادة اللغة الإنجليزية .



وتتمثل مميزات العمل بهذه المدرسة في أن جميع العاملين بالمدرسة المصرية الدولية بنظام المأمورية المفتوحة ، ويتم صرف المستحقات المالية كاملة من جهة العمل الاصلية إضافة إلى حافز شهري مغرية "بدل جهود غير عادية".



وتتمثل إجراءات التقديم في : تسليم صحيفة أحوال حديثة مختومة من الإدارة التعليمية ، وتقديم سيرة ذاتية باللغة العربية ، وصورة من الشهادات والتدريبات الحاصل عليها.



وستعقد اختبارات للمتقدمين في مهارات الكتابة والدقة والسرعة في التعامل مع الكمبيوتر إضافة إلى المقابلة الشخصية، ويتم تسليم الأوراق بمقر المدرسة في موعد أقصاه 15 أبريل 2019 .