شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى

بثَ التلفزيون النيوزلندى الرسمى، أذان صلاة الجمعة، حيث رُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا اليوم في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلما في مذبحة نفّذها متطرف يؤمن بتفوّق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.



ومع إذاعة الأذان في أرجاء البلاد، وقف الآلاف من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون، في حديقة قبالة المسجد الذي بدأت فيه المذبحة المروعة.



وألقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، كلمة قبل رفع أذان الجمعة اليوم وأثناء تشييع ضحايا هجوم المسجدين، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف (مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى).



ونعت "أرديرن"، خلال كلمتها، شهداء الحادث الإرهابى الغاشم، الذي شهدته نيوزيلندا، الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة العشرات.



وأقام آلاف المسلمين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، صلاة الجمعة، قبالة مسجد النور الذي شهد اعتداءً داميا على المصلين.



وتحدثت أرديرن إلى ما يقارب 5 آلاف شخص في حديقة "هاغلي"، قرب مسجد النور: قائلة إن "نيوزيلندا في حداد معكم، نحن واحد".